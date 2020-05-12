Healthcare
May 12, 2020 / 4:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Salini Impregilo New Orders EUR 1.5 Bln Year-To-Date

1 Min Read

May 12 (Reuters) - Salini Impregilo SpA:

* NEW ORDERS, ACQUIRED AND TO BE FINALISED, EQUAL TO € 1.5 BILLION YEAR-TO-DATE

* FINAL STAGE OF ASTALDI ACQUISITION ACCELERATES WITH APPROVAL OF PLAN BY MORE THAN 69% OF CREDITORS

* AS OF TODAY, ACTIVITIES THAT HAVE UNDERGONE A TOTAL SHUTDOWN HAVE RESUMED OR ARE IN PROCESS OF RESTARTING

* AS REGARDS POTENTIAL INSTANCES OF FINANCIAL STRESS, THERE ARE NO SIGNIFICANT CRITICAL POINTS AT THE MOMENT

* AVAILABLE LIQUIDITY AND REVOLVING CREDIT FACILITY LINES ARE SUFFICIENT TO MEET SHORT-TERM REQUIREMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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