BRIEF-Sallie Mae Q1 GAAP Earnings Per Share $0.28

April 23 (Reuters) - SLM Corp:
* SALLIE MAE REPORTS FIRST-QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* EXPECTS 2018 FULL-YEAR DILUTED CORE EARNINGS PER SHARE $0.99 - $1.01
* EXPECTS 2018 FULL-YEAR PRIVATE EDUCATION LOAN ORIGINATIONS OF $5.0 BILLION
* QTRLY PRIVATE EDUCATION LOAN PROVISION FOR LOAN LOSSES WAS $42 MILLION, UP FROM $27 MILLION
* EXPECTS 2018 FULL-YEAR NON-GAAP OPERATING EFFICIENCY RATIO 37 PERCENT - 38 PERCENT
* QTRLY PRIVATE EDUCATION LOAN DELINQUENCIES AS A PERCENTAGE OF PRIVATE EDUCATION LOANS IN REPAYMENT WERE 2.5 PERCENT, UP FROM 1.9 PERCENT
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY PRIVATE EDUCATION LOAN ORIGINATIONS OF $2.0 BILLION, UP 7 PERCENT
* QTRLY NET INTEREST INCOME OF $333 MILLION, UP 24 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: