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April 23, 2018 / 8:46 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sallie Mae Q1 GAAP Earnings Per Share $0.28

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - SLM Corp:

* SALLIE MAE REPORTS FIRST-QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.28

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 CORE EARNINGS PER SHARE $0.27

* EXPECTS 2018 FULL-YEAR DILUTED CORE EARNINGS PER SHARE $0.99 - $1.01

* EXPECTS 2018 FULL-YEAR PRIVATE EDUCATION LOAN ORIGINATIONS OF $5.0 BILLION

* QTRLY PRIVATE EDUCATION LOAN PROVISION FOR LOAN LOSSES WAS $42 MILLION, UP FROM $27 MILLION

* EXPECTS 2018 FULL-YEAR NON-GAAP OPERATING EFFICIENCY RATIO 37 PERCENT - 38 PERCENT

* QTRLY PRIVATE EDUCATION LOAN DELINQUENCIES AS A PERCENTAGE OF PRIVATE EDUCATION LOANS IN REPAYMENT WERE 2.5 PERCENT, UP FROM 1.9 PERCENT

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY PRIVATE EDUCATION LOAN ORIGINATIONS OF $2.0 BILLION, UP 7 PERCENT

* QTRLY NET INTEREST INCOME OF $333 MILLION, UP 24 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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