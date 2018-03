March 19 (Reuters) - Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab :

* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB CONSIDERS ISSUE OF HYBRID BONDS AND S&P CONFIRMS EQUITY TREATMENT

* ‍ISSUANCE OF HYBRID BONDS UP TO SEK 300 MILLION OF REMAINING AMOUNT UNDER CO'S EXISTING FRAMEWORK IS TO FOLLOW