BRIEF-Sampo And Nordic Capital Fund VIII Announce Recommended Mandatory Cash Offer To Shareholders In Nordax

Feb 8 (Reuters) - SAMPO OYJ:
* NORDIC CAPITAL FUND VIII AND SAMPO PLC ANNOUNCE A RECOMMENDED MANDATORY CASH OFFER TO THE SHAREHOLDERS IN NORDAX
* NORDIC CAPITAL FUND VIII AND SAMPO TO ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES IN NORDAX AT A PRICE OF SEK 60 PER SHARE
* NDX INTRESSENTER OFFERS A PRICE OF SEK 60 IN CASH FOR EACH SHARE IN NORDAX.
* TOTAL OFFER VALUE BASED ON ALL OUTSTANDING SHARES IN NORDAX AMOUNTS TO SEK 6,657 MILLION.
* NORDIC CAPITAL EXERCISED CALL OPTIONS AND ACQUIRED ADDITIONAL 12.44 PERCENT OF OF SHARES AND VOTES IN NORDAX Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)