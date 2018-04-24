FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 24, 2018 / 6:08 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Sampo: Mandatum Life's Sale Of Insurance Portfolio To Danske Cancelled

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Sampo Oyj:

* MANDATUM LIFE’S SALE OF THE INSURANCE PORTFOLIO TO DANSKE BANK CANCELLED AND CO-OPERATION CONTINUED

* SAYS TRANSFER OF INSURANCE PORTFOLIO AGREED EARLIER WILL NOT TAKE PLACE

* COMMISSION STRUCTURES IN NEW CO-OPERATION AGREEMENT DIFFER FROM ONES USED EARLIER AND MANDATUM LIFE WILL PAY HIGHER COMMISSIONS FOR BOTH NEW SALES AND EXISTING PORTFOLIO

* ON CLOSING OF TRANSACTION, MANDATUM LIFE WILL RECEIVE A TRANSACTION PRICE OF EUR 197 MILLION FROM DANSKE BANK FOR ABOVE ARRANGEMENT

* BY FACT THAT PORTFOLIO REMAINS WITH MANDATUM LIFE, COMPANY’S RESULT IS ESTIMATED TO INCREASE ANNUALLY EUR 20 MILLION COMPARED TO SITUATION WHERE PORTFOLIO WOULD HAVE BEEN TRANSFERRED Source text for Eikon: Further company coverage: (Helsinki Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.