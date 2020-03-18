BRIEF-Samsonite International SA Posts FY Profit Attributable $132.5 Mln

March 18 (Reuters) - Samsonite International SA:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE $132.5 MILLION VERSUS $236.7 MILLION
* COVID-19 OUTBREAK WILL HAVE A NEGATIVE IMPACT ON PERFORMANCE IN FIRST HALF OF 2020
* DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK NEAR-TERM OUTLOOK REMAINS UNCERTAIN
* DECIDED NOT TO RECOMMEND PAYMENT OF A CASH DISTRIBUTION TO SHAREHOLDERS IN 2020
* IN FUTURE, POST RECOVERY FROM EFFECTS OF COVID-19, BOARD TO RESUME RECOMMENDING ANNUAL CASH DISTRIBUTIONS
* “WE ESTIMATE THAT WE HAVE SEEN A 4 TO 5-WEEK DISRUPTION TO OUR SUPPLY FROM CHINA”
* PLAN TO FURTHER DIVERSIFY OUR SUPPLY CHAIN OUTSIDE CHINA IN 2020
* DEPENDING ON DURATION AND SEVERITY OF COVID-19, FAIR VALUE OF CERTAIN LONG-LIVED ASSETS COULD BE IMPAIRED
* FOR 2 MONTHS ENDED FEB 29, GROUP’S CONSOLIDATED NET SALES DECREASED BY 13.0%
* NOT POSSIBLE FOR CO TO RELIABLY PREDICT IMPACT OF CORONAVIRUS OUTBREAK ON RESULTS FOR BALANCE OF YEAR
* DEPENDING ON DURATION, SEVERITY OF COVID-19, GROUP’S FINANCIAL CONDITION, RESULTS OF OPERATIONS TO BE ADVERSELY AFFECTED Source text for Eikon: Further company coverage: