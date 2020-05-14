Healthcare
May 14, 2020 / 1:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Samsonite International SA Posts Qtrly Loss Attributable $787.3 Mln

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Samsonite International SA:

* QTRLY NET SALES $601.2 MILLION VERSUS $832.0 MILLION

* COVID-19 PANDEMIC WILL ADVERSELY IMPACT FULL-YEAR 2020 RESULTS

* QTRLY LOSS ATTRIBUTABLE $787.3 MILLION VERSUS PROFIT OF$22.8 MILLION

* COVID-19 HAS ALSO IMPACTED GROUP’S SUPPLY CHAIN

* IMPLEMENTED COST REDUCTION INITIATIVES INCLUDING HEADCOUNT REDUCTIONS, SALARY REDUCTIONS, FURLOUGHS, STORE CLOSURES, AMONG OTHERS

* COVID-19 PANDEMIC TO CONTINUE TO HAVE, ADVERSE IMPACTS ON GROUP’S BUSINESS, FINANCIAL CONDITION, RESULTS OF OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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