BRIEF-Samsonite International SA Posts Qtrly Loss Attributable $787.3 Mln

May 14 (Reuters) - Samsonite International SA:
* COVID-19 PANDEMIC WILL ADVERSELY IMPACT FULL-YEAR 2020 RESULTS
* QTRLY LOSS ATTRIBUTABLE $787.3 MILLION VERSUS PROFIT OF$22.8 MILLION
* COVID-19 HAS ALSO IMPACTED GROUP’S SUPPLY CHAIN
* IMPLEMENTED COST REDUCTION INITIATIVES INCLUDING HEADCOUNT REDUCTIONS, SALARY REDUCTIONS, FURLOUGHS, STORE CLOSURES, AMONG OTHERS
* COVID-19 PANDEMIC TO CONTINUE TO HAVE, ADVERSE IMPACTS ON GROUP’S BUSINESS, FINANCIAL CONDITION, RESULTS OF OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: