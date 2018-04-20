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April 20, 2018 / 12:53 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Samsonite Updates On Refinancing Of Senior Credit Facilities

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Samsonite International SA:

* UPDATES ON REFINANCING OF SENIOR CREDIT FACILITIES THROUGH ISSUANCE OF 350 MILLION 3.500 PCT SENIOR NOTES DUE 2026 OF SAMSONITE FINCO

* SAMSONITE FINCO, GUARANTORS ENTERED PURCHASE AGREEMENT WITH INITIAL PURCHASERS IN CONNECTION WITH ISSUE BY SAMSONITE FINCO

* NEW SENIOR CREDIT FACILITIES CONSIST REVOLVING FACILITY OF $650 MILLION, TERM LOAN A FACILITY OF $828 MILLION AND TERM LOAN B FACILITY OF $665 MILLION

* COMPLETED SYNDICATION AND ALLOCATION OF ITS NEW SENIOR CREDIT FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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