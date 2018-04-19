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April 19, 2018 / 11:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Sanchez Energy Announces Q1 2018 Operating Results

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Sanchez Energy Corp:

* SANCHEZ ENERGY ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 OPERATING RESULTS

* Q1 2018 PRODUCTION OF NEARLY 7.3 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT

* COMPANY HAS PROVIDED Q2 2018 PRODUCTION GUIDANCE OF 80,000 BOE/D TO 84,000 BOE/D

* COMPANY’S ESTIMATED TOTAL PRODUCTION FOR Q1 2018 AVERAGED APPROXIMATELY 80,572 BOE/D

* CONTINUE TO FORECAST THAT OUR CAPITAL SPENDING WILL REMAIN WITHIN OUR GUIDANCE RANGE OF $420 MILLION TO $470 MILLION FOR FULL YEAR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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