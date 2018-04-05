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April 5, 2018 / 8:29 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Sanchez Energy Says CEO Antonio Sanchez III's FY 2017 Total Compensation Was $13.6 Mln Which Included $10.5 Mln In Stock Awards

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Sanchez Energy Corp:

* SANCHEZ ENERGY SAYS CEO ANTONIO SANCHEZ III’S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $13.6 MLN WHICH INCLUDED $10.5 MLN IN STOCK AWARDS - SEC FILING

* SANCHEZ ENERGY SAYS CEO ANTONIO SANCHEZ III’S FY 2016 TOTAL COMPENSATION WAS $6.4 MILLION

* SANCHEZ ENERGY SAYS EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD A. R. SANCHEZ JR.’S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $13.4 MILLION WHICH INCLUDED $10.5 MILLION IN STOCK AWARDS

* SANCHEZ ENERGY SAYS EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD A. R. SANCHEZ JR.'S FY 2016 TOTAL COMPENSATION WAS $7.6 MILLION Source text: (bit.ly/2JoXsaq) Further company coverage:

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