BRIEF-Sanchez Energy Says CEO Antonio Sanchez III's FY 2017 Total Compensation Was $13.6 Mln Which Included $10.5 Mln In Stock Awards

April 6 (Reuters) - Sanchez Energy Corp:
* SANCHEZ ENERGY SAYS CEO ANTONIO SANCHEZ III’S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $13.6 MLN WHICH INCLUDED $10.5 MLN IN STOCK AWARDS - SEC FILING
* SANCHEZ ENERGY SAYS CEO ANTONIO SANCHEZ III’S FY 2016 TOTAL COMPENSATION WAS $6.4 MILLION
* SANCHEZ ENERGY SAYS EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD A. R. SANCHEZ JR.’S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $13.4 MILLION WHICH INCLUDED $10.5 MILLION IN STOCK AWARDS
* SANCHEZ ENERGY SAYS EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD A. R. SANCHEZ JR.'S FY 2016 TOTAL COMPENSATION WAS $7.6 MILLION Source text: (bit.ly/2JoXsaq) Further company coverage: