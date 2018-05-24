BRIEF-Sanderson Farms Q2 Earnings Per Share $1.84

May 24 (Reuters) - Sanderson Farms Inc:
* SANDERSON FARMS, INC. REPORTS RESULTS FOR SECOND QUARTER OF FISCAL 2018
* Q2 SALES $813.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $833.7 MILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.95 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* “LOOKING AHEAD TO SECOND HALF OF FISCAL YEAR, WE EXPECT GRAIN PRICES TO BE SOMEWHAT HIGHER”
* SANDERSON FARMS - EXPECTS CHICKEN PRODUCTION DURING THIRD AND FOURTH QUARTERS OF 2018 TO BE UP 2.8 PERCENT AND DOWN 4.7 PERCENT RESPECTIVELY Source text for Eikon: Further company coverage: