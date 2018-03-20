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Bankruptcy News
March 20, 2018 / 7:40 AM / in 12 hours

BRIEF-Sandnes Sparebank: One Of Bank's Corporate Customers To File For Bankruptcy

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - SANDNES SPAREBANK:

* CONFIRMS THAT ONE OF THE BANK’S CORPORATE CUSTOMERS HAS

* ‍BOARDS OF DIRECTORS IN COMPANIES HAVE CHOSEN TO FILE HALVORSEN GROUP AND HALVORSEN OFFSHORE FOR BANKRUPSY​

* ‍BANK IS IN DIALOGUE WITH OWNERS TO ENSURE CONTINUED OPERATION OF OTHER COMPANIES IN GROUP.​

* SAYS ‍LOAN ENGAGEMENT HAS BEEN IN DISTRESS FOR A COUPLE OF YEARS​

* ‍LOSS ESTIMATE FOR 2018 WAS 8 FEBRUARY 2018, ESTIMATED WITHIN A RANGE OF MNOK 50-90 FOR 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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