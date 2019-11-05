Switzerland Market Report
November 5, 2019 / 6:21 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sandoz Receives FDA Approval For Oncology Supportive Care Ziextenzo

1 Min Read

Nov 5 (Reuters) - Novartis AG:

* SANDOZ RECEIVES US FDA APPROVAL FOR LONG-ACTING ONCOLOGY SUPPORTIVE CARE BIOSIMILAR ZIEXTENZO™ (PEGFILGRASTIM-BMEZ)

* ZIEXTENZO™ IS INDICATED TO DECREASE INCIDENCE OF FEBRILE NEUTROPENIA, ONE OF MOST SERIOUS SIDE EFFECTS OF CHEMOTHERAPY

* WITH APPROVAL OF ZIEXTENZO™ , SANDOZ IS FIRST AND ONLY COMPANY TO OFFER US PHYSICIANS LONG- AND SHORT-ACTING FILGRASTIM BIOSIMILAR TREATMENT OPTIONS

* SANDOZ NOW INTENDS TO LAUNCH ZIEXTENZO IN US AS SOON AS POSSIBLE THIS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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