Switzerland Market Report
August 9, 2019 / 7:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Sandoz Will Appeal District Court Of New Jersey Ruling In Biosimilar Erelzi U.S. Patent Case

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - Novartis AG:

* SANDOZ WILL APPEAL DISTRICT COURT OF NEW JERSEY RULING IN BIOSIMILAR ERELZI® (ETANERCEPT-SZZS) US PATENT CASE

* SANDOZ TO APPEAL COURT RULING TO UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR FEDERAL CIRCUIT

* FRIDAY RULING PREVENTS LAUNCH OF IMPORTANT, AFFORDABLE TREATMENT OPTION FOR US PATIENTS AFFECTED BY CHRONIC AUTOIMMUNE AND INFLAMMATORY DISEASES

* SANDOZ REMAINS COMMITTED TO PROVIDING ERELZ AS SOON AS POSSIBLE

* US DISTRICT COURT OF NEW JERSEY RULED AGAINST SANDOZ IN PATENT LITIGATION CONCERNING SANDOZ BIOSIMILAR, ERELZI FOR REFERENCE MEDICINE ENBREL

* SANDOZ WILL APPEAL RULING TO US COURT OF APPEALS FOR FEDERAL CIRCUIT, AND PARTIES HAVE AGREED TO AN EXPEDITED APPEAL. Source text for Eikon: Further company coverage:

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