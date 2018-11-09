BRIEF-Sandpiper Digital Payments Sells Majority Of Pair Solutions GmbH

Nov 9 (Reuters) - Sandpiper Digital Payments AG:
* EQS-NEWS: SANDPIPER DIGITAL PAYMENTS AG SELLS MAJORITY OF PAIR SOLUTIONS GMBH
* DIVESTMENT OF 75% OF PAIR SOLUTIONS GMBH TO AN EXTERNAL INVESTOR
* CURRENT CEO OF PAIR FRANK STEIGBERGER WILL HAND OVER HIS RESPONSIBILITY
* PAIR WAS CONTRIBUTING APPROXIMATELY EUR 500.000 TO REVENUE OF SANDPIPER IN 2017
* TRANSACTION WILL LEAD TO A LOSS ON STAND ALONE FINANCIAL STATEMENT
* TRANSACTION WILL GENERATE A BOOKING PROFIT OF EUR 700.000 ON CONSOLIDATED ACCOUNTS OF SANDPIPER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)