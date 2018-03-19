FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 19, 2018 / 9:53 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-SandRidge Announces Rejection Of Midstates' Proposal

Reuters Staff

2 Min Read

March 19 (Reuters) - SandRidge Energy Inc:

* SANDRIDGE ANNOUNCES REJECTION OF MIDSTATES’ PROPOSAL AND REVIEW OF STRATEGIC ALTERNATIVES

* SANDRIDGE ENERGY - BOARD REJECTED MIDSTATES PETROLEUM’S UNSOLICITED PUBLIC OFFER TO COMBINE COS IN STOCK FOR STOCK MERGER AT 60%/40% EXCHANGE RATIO

* SANDRIDGE ENERGY INC - HAS RECEIVED INDICATIONS OF INTEREST REGARDING ALTERNATIVE TRANSACTIONS FROM OTHER OIL AND GAS COMPANIES

* SANDRIDGE - REJECTION OF MIDSTATES’ PROPOSAL PRIMARILY BASED ON “SIGNIFICANTLY DIFFERING OPINIONS” OF MIDSTATES’ PROVEN OIL AND GAS RESERVES

* SANDRIDGE ENERGY INC - IT WILL UNDERTAKE A FORMAL PROCESS TO EVALUATE STRATEGIC ALTERNATIVES

* SANDRIDGE - CO DOES NOT SUPPORT MIDSTATES’ ESTIMATE THAT COMBINED BUSINESS PLAN WOULD RESULT IN GENERALLY FLAT PRODUCTION FROM 2019-2022

* SANDRIDGE ENERGY - STRATEGIC ALTERNATIVES TO INCLUDE EVALUATION OF DIVESTMENT OR JV OPPORTUNITIES ASSOCIATED WITH NORTH PARK BASIN ASSETS

* SANDRIDGE - CO DOES NOT SUPPORT MIDSTATES’ ESTIMATE THAT COMBINED BUSINESS PLAN WOULD RESULT IN FREE CASH FLOW OF $320 MILLION - $400 MILLION, FROM 2019-2022

* SANDRIDGE - CONCLUDED THAT ACCEPTING MIDSTATES’ PROPOSAL WOULD BE “HIGHLY DILUTIVE” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.