BRIEF-Sandridge Energy Comments On Icahn Capital's Intention To Nominate Directors

April 9 (Reuters) - SandRidge Energy Inc:
* SANDRIDGE ENERGY COMMENTS ON ICAHN CAPITAL’S INTENTION TO NOMINATE DIRECTORS
* SANDRIDGE ENERGY SAYS TO THE EXTENT ICAHN CAPITAL NOMINATES ANY CANDIDATES FOR ELECTION AT ANNUAL MEETING, A COMMITTEE WILL REVIEW THOSE CANDIDATES
* SANDRIDGE ENERGY - ICAHN CAPITAL REJECTED CO’S OFFER TO PARTICIPATE IN ITS STRATEGIC ALTERNATIVES PROCESS ON “SAME FAIR BASIS AS OTHER INTERESTED PARTIES”
* SANDRIDGE ENERGY SAYS WILL EVALUATE CREDIBLE OFFERS TO ACQUIRE COMPANY, INCLUDING OFFERS FROM ICAHN CAPITAL, AND WILL PURSUE OPTIONS Source text for Eikon: Further company coverage: