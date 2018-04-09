FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 9, 2018 / 11:54 AM / in 17 hours

BRIEF-Sandridge Energy Comments On Icahn Capital's Intention To Nominate Directors

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - SandRidge Energy Inc:

* SANDRIDGE ENERGY COMMENTS ON ICAHN CAPITAL’S INTENTION TO NOMINATE DIRECTORS

* SANDRIDGE ENERGY SAYS TO THE EXTENT ICAHN CAPITAL NOMINATES ANY CANDIDATES FOR ELECTION AT ANNUAL MEETING, A COMMITTEE WILL REVIEW THOSE CANDIDATES

* SANDRIDGE ENERGY - ICAHN CAPITAL REJECTED CO’S OFFER TO PARTICIPATE IN ITS STRATEGIC ALTERNATIVES PROCESS ON “SAME FAIR BASIS AS OTHER INTERESTED PARTIES”

* SANDRIDGE ENERGY SAYS WILL EVALUATE CREDIBLE OFFERS TO ACQUIRE COMPANY, INCLUDING OFFERS FROM ICAHN CAPITAL, AND WILL PURSUE OPTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.