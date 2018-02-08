FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
#Market News
February 8, 2018 / 9:44 PM / in 24 minutes

BRIEF-SandRidge Energy Issues Letter To Shareholders

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - SandRidge Energy Inc:

* SANDRIDGE ENERGY ISSUES LETTER TO SHAREHOLDERS

* SANDRIDGE ENERGY INC - BOARD APPROVED BUDGET FOR 2018, WHICH INCLUDES $180-$190 MILLION IN TOTAL CAPITAL EXPENDITURES

* SANDRIDGE ENERGY - IS IN PROCESS OF INSTITUTING CHANGES IN ORGANIZATION STRUCTURE TO EFFICIENTLY EXECUTE STRATEGIC OBJECTIVES

* SANDRIDGE ENERGY - CHANGES TO ORGANIZATION STRUCTURE ARE EXPECTED TO REDUCE ONGOING G&A CASH EXPENSES BY ONE-THIRD TO $36 MILLION - $39 MILLION PER YEAR

* SANDRIDGE ENERGY INC - WILL CONTINUE A ONE-RIG PROGRAM IN NW STACK OF MID-CONTINENT SUBSTANTIALLY FUNDED BY A DEVELOPMENT AGREEMENT

* SANDRIDGE ENERGY INC - COMPANY WILL ALSO CONTINUE A ONE-RIG DRILLING PROGRAM IN NORTH PARK BASIN

* SANDRIDGE ENERGY SAYS “SIGNIFICANT REDUCTION IN GENERAL AND ADMINISTRATIVE CASH EXPENSE CONSISTENT WITH NEED FOR SUPERIOR FINANCIAL DISCIPLINE” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.