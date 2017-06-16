FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in 2 months
BRIEF-SANDSTORM ANNOUNCES RESULTS FROM MARIANA COURT MEETING AND SHAREHOLDER MEETING
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Trump defends monuments to pro-slavery Confederacy
U.S.
Trump defends monuments to pro-slavery Confederacy
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
North Korea
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
Breakingviews
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
June 16, 2017 / 5:45 PM / in 2 months

BRIEF-SANDSTORM ANNOUNCES RESULTS FROM MARIANA COURT MEETING AND SHAREHOLDER MEETING

1 Min Read

June 16 (Reuters) - Sandstorm Gold Ltd

* SANDSTORM ANNOUNCES RESULTS FROM MARIANA COURT MEETING AND SHAREHOLDER MEETING

* MARIANA SHAREHOLDERS VOTED IN FAVOR OF COMBINATION, WHICH IS TO BE IMPLEMENTED BY WAY OF COURT-SANCTIONED SCHEME OF ARRANGEMENT

* AT MEETINGS, MARIANA SHAREHOLDERS VOTED TO APPROVE SCHEME BY REQUISITE MAJORITY AT GUERNSEY COURT MEETING

* MARIANA SHAREHOLDERS VOTED TO PASS ORDINARY RESOLUTION IN RELATION WITH IMPLEMENTATION OF RETENTION ARRANGEMENTS AT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.