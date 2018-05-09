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May 9, 2018 / 8:37 PM / in 2 hours

BRIEF-Sandstorm Gold Reports Qtrly Revenue Of $19.5 Mln Vs $18.8 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Sandstorm Gold Ltd:

* SANDSTORM GOLD ANNOUNCES 2018 FIRST QUARTER RESULTS AND RECORD REVENUE

* SANDSTORM GOLD LTD - QTRLY REVENUE OF $19.5 MILLION VERSUS $18.8 MILLION

* SANDSTORM GOLD LTD - QTRLY ATTRIBUTABLE GOLD EQUIVALENT OUNCES SOLD OF 14,685 OUNCES VERSUS 15,558 OUNCES

* SANDSTORM GOLD LTD - ATTRIBUTABLE GOLD EQUIVALENT PRODUCTION FOR 2018 IS FORECASTED TO BE BETWEEN 53,000 - 60,000 OUNCES

* SANDSTORM GOLD LTD - FORECASTING ATTRIBUTABLE GOLD EQUIVALENT PRODUCTION OF 125,000 OUNCES PER ANNUM BY 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

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