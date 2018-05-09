BRIEF-Sandstorm Gold Reports Qtrly Revenue Of $19.5 Mln Vs $18.8 Mln

May 9 (Reuters) - Sandstorm Gold Ltd:
* SANDSTORM GOLD ANNOUNCES 2018 FIRST QUARTER RESULTS AND RECORD REVENUE
* SANDSTORM GOLD LTD - QTRLY REVENUE OF $19.5 MILLION VERSUS $18.8 MILLION
* SANDSTORM GOLD LTD - QTRLY ATTRIBUTABLE GOLD EQUIVALENT OUNCES SOLD OF 14,685 OUNCES VERSUS 15,558 OUNCES
* SANDSTORM GOLD LTD - ATTRIBUTABLE GOLD EQUIVALENT PRODUCTION FOR 2018 IS FORECASTED TO BE BETWEEN 53,000 - 60,000 OUNCES
* SANDSTORM GOLD LTD - FORECASTING ATTRIBUTABLE GOLD EQUIVALENT PRODUCTION OF 125,000 OUNCES PER ANNUM BY 2022 Source text for Eikon: Further company coverage: