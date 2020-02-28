Healthcare
February 28, 2020 / 10:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sandvik says gradual re-opening of China operations progressing well

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Sandvik AB spokesman Martin Blomgren in e-mailed comment to Reuters:

* SANDVIK SAYS THE GRADUAL RE-OPENING OF CHINA OPERATIONS, WHICH BEGAN ON FEB. 10, IS PROGRESSING WELL – SPOKESMAN

* SANDVIK SAYS VIEW SAME AS BEFORE, THAT TRAVEL TO AND FROM CHINA, AND BUSINESS TRAVEL WITHIN CHINA, SHOULD BE POSTPONED OR CANCELLED - SPOKESMAN

* SANDVIK SAYS CURRENTLY HAS TRAVEL RESTRICTIONS FOR DIRECTLY AFFECTED AREAS FROM CORONAVIRUS IN ITALY, STAFF AT MILAN OFFICE CURRENTLY WORKING FROM HOME -SPOKESMAN

* SANDVIK SAYS ALSO ADVISING AGAINST TRAVEL TO SOUTH KOREA, AND BUSINESS TRAVEL WITHIN THE COUNTRY HAS BEEN PAUSED - SPOKESMAN Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

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