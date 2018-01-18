FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Market News
January 18, 2018 / 12:14 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sandy Spring Bancorp Q4 EPS $0.34

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Sandy Spring Bancorp Inc:

* SANDY SPRING BANCORP REPORTS NET INCOME OF $8.3 MILLION FOR THE FOURTH QUARTER

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.34

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.61 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - ‍CURRENT QUARTER‘S RESULTS INCLUDED $5.6 MILLION IN ADDITIONAL INCOME TAX EXPENSE FROM REVALUATION OF DEFERRED TAX ASSETS​

* - ‍NET INTEREST INCOME FOR Q4 OF 2017 INCREASED 12% COMPARED TO Q4 OF 2016​

* - ‍IMPACT OF ADDITIONAL TAX EXPENSE, POST-TAX EFFECT OF MERGER EXPENSES RESULTED IN A $0.30PER SHARE REDUCTION IN QTRLY EPS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.