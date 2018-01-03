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January 3, 2018 / 12:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Sangamo And Pfizer Announce Collaboration For Development Of Zinc Finger Protein Gene Therapy For Als

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Pfizer Inc:

* SANGAMO AND PFIZER ANNOUNCE COLLABORATION FOR DEVELOPMENT OF ZINC FINGER PROTEIN GENE THERAPY FOR ALS

* SANGAMO THERAPEUTICS​ - CO, ‍PFIZER ANNOUNCED COLLABORATION FOR DEVELOPMENT OF ZINC FINGER PROTEIN GENE THERAPY FOR ALS

* SANGAMO THERAPEUTICS INC - UNDER TERMS OF COLLABORATION AGREEMENT, SANGAMO WILL RECEIVE A $12 MILLION UPFRONT PAYMENT FROM PFIZER

* SANGAMO THERAPEUTICS INC - UNDER AGREEMENT, CO ‍WILL BE RESPONSIBLE FOR DEVELOPMENT OF ZFP-TF CANDIDATES​

* SANGAMO - UNDER TERMS ELIGIBLE TO RECEIVE POTENTIAL DEVELOPMENT & COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS UP TO $150 MILLION, TIERED ROYALTIES ON NET SALES

* SANGAMO - UNDER DEAL,‍PFIZER OPERATIONALLY,FINANCIALLY RESPONSIBLE FOR RESEARCH,DEVELOPMENT,COMMERCIALIZATION FOR C9ORF72 ZFP-TF,RESULTING PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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