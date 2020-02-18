Healthcare
February 18, 2020 / 7:10 AM / a few seconds ago

BRIEF-Saniona Co-Founds New Migraine Therapy Company Cephagenix

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - Saniona AB:

* SANIONA CO-FOUNDS NEW MIGRAINE THERAPY COMPANY CEPHAGENIX

* ANNOUNCES ESTABLISHMENT OF A NEW COMPANY TO IDENTIFY AND DEVELOP NOVEL MIGRAINE TREATMENTS BASED ON SANIONA’S UNIQUE ION CHANNEL COMPETENCE AND CNS TECHNOLOGY PLATFORM

* CEPHAGENIX IS ESTABLISHED WITH AIM OF IDENTIFYING AND DEVELOPING NEW EFFECTIVE MIGRAINE TREATMENTS

* FOLLOWING COMPLETION OF YEAR ONE OF COLLABORATION, SANIONA WILL OWN 33.3% OF AND DR. OLESEN REMAINING 67.7%

* OLESEN WILL PROVIDE PRIVATE FINANCING INCLUDING DKK 1.2 MILLION TO COVER FUNDING OF ALL SANIONA ACTIVITIES FOR CEPHAGENIX DURING ITS FIRST YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below