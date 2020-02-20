Healthcare
February 20, 2020 / 2:09 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sanlam Kenya FY Net Written Premium 5.65 Bln Shillings Vs 5.37 Bln Shillings

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Sanlam Kenya Plc:

* SANLAM KENYA FY NET WRITTEN PREMIUM 5.65 BILLION SHILLINGS VERSUS 5.37 BILLION SHILLINGS

* SANLAM KENYA PLC - FY GROUP PRETAX PROFIT 550.1 MILLION SHILLINGS VERSUS LOSS OF 2.13 BILLION SHILLINGS

* SANLAM KENYA - BUSINESS RETAINS POSITIVE OUTLOOK FOR 2020

* SANLAM KENYA - BOARD OF DIRECTORS WILL NOT BE RECOMMENDING PAYMENT OF DIVIDENDS FOR YEAR ENDED DEC. 31 AT FORTHCOMING AGM

* SANLAM KENYA - REVENUE, EARNINGS FROM INSURANCE BUSINESS EXPECTED TO IMPROVE IN 2020 Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below