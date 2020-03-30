Healthcare
March 30, 2020 / 7:15 AM / in an hour

BRIEF-Sanlam Ltd Says Operating Environment Deteriorated Substantially Since End Of February

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Sanlam Ltd:

* JSE: SLM - OPERATIONAL UPDATE: COVID-19 PANDEMIC

* SANLAM LTD - OPERATING ENVIRONMENT DETERIORATED SUBSTANTIALLY SINCE END OF FEBRUARY 2020

* SANLAM LTD - FINAL 2019 ORDINARY DIVIDEND OF 334 CENTS PER SHARE THAT WAS DECLARED ON 11 MARCH 2020 WILL BE PAID ON MONDAY 20 APRIL 2020

* SANLAM LTD - NEW BUSINESS VOLUMES ARE FURTHERMORE RESTRICTED BY LOCKDOWNS IN A NUMBER OF MARKETS, LIMITING ADVISORS’ ABILITY TO CONDUCT BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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