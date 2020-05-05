Healthcare
May 5, 2020 / 5:12 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Sanofi and Regeneron post more positive results for Libtayo® (cemiplimab) product

1 Min Read

May 5 (Reuters) - Sanofi SA:

* REG-LIBTAYO® (CEMIPLIMAB) SHOWS CLINICALLY MEANINGFUL AND DURABLE RESPONSES IN SECOND-LINE ADVANCED BASAL CELL CARCINOMA

* OBJECTIVE RESPONSES SEEN IN 29% OF PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED BASAL CELL CARCINOMA (BCC)

* SANOFI AND REGENERON PLAN REGULATORY SUBMISSIONS ON THIS PRODUCT IN 2020

* IN A PRELIMINARY ANALYSIS, OBJECTIVE RESPONSES SEEN IN 21% OF PATIENTS WITH METASTATIC BCC

* APPROXIMATELY 85% OF PATIENTS WHO RESPONDED TO LIBTAYO MAINTAINED THEIR RESPONSE FOR AT LEAST ONE YEAR Further company coverage: (Reporting by Sudip Kar-Gupta)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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