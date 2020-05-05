BRIEF-Sanofi and Regeneron post more positive results for Libtayo® (cemiplimab) product

May 5 (Reuters) - Sanofi SA:
* REG-LIBTAYO® (CEMIPLIMAB) SHOWS CLINICALLY MEANINGFUL AND DURABLE RESPONSES IN SECOND-LINE ADVANCED BASAL CELL CARCINOMA
* OBJECTIVE RESPONSES SEEN IN 29% OF PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED BASAL CELL CARCINOMA (BCC)
* SANOFI AND REGENERON PLAN REGULATORY SUBMISSIONS ON THIS PRODUCT IN 2020
* IN A PRELIMINARY ANALYSIS, OBJECTIVE RESPONSES SEEN IN 21% OF PATIENTS WITH METASTATIC BCC
* APPROXIMATELY 85% OF PATIENTS WHO RESPONDED TO LIBTAYO MAINTAINED THEIR RESPONSE FOR AT LEAST ONE YEAR Further company coverage: (Reporting by Sudip Kar-Gupta)