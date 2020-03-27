Healthcare
March 27, 2020 / 6:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sanofi And Translate Bio To Develop Vaccine Against Covid-19

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Sanofi SA:

* SANOFI AND TRANSLATE BIO COLLABORATE TO DEVELOP NOVEL MRNA VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19

* COLLABORATION LEVERAGES AN EXISTING AGREEMENT FROM 2018 BETWEEN TWO COMPANIES TO DEVELOP MRNA VACCINES FOR INFECTIOUS DISEASES

* AGREEMENT WITH BARDA CALLS FOR SANOFI TO INITIATE DEVELOPMENT OF A RECOMBINANT, PROTEIN-BASED VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19

* FOR SANOFI, THIS MARKS A SECOND COLLABORATION IN ITS EFFORTS TO DEVELOP A NOVEL COVID-19 VACCINE CANDIDATE

* SANOFI WILL PROVIDE DEEP VACCINE EXPERTISE AND SUPPORT FROM ITS EXTERNAL RESEARCH NETWORKS TO ADVANCE VACCINE CANDIDATES FOR POTENTIAL FURTHER DEVELOPMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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