BRIEF-Sanofi Ends Development Of Clostridium Difficile Vaccine

Dec 1 (Reuters) - Sanofi Sa:
* SANOFI - IDMC FOR PHASE III CDIFFENSE CLINICAL TRIAL PROGRAM CONCLUDED THAT PROBABILITY THAT STUDY WILL MEET ITS PRIMARY OBJECTIVE IS LOW
* SANOFI - HAS DECIDED TO DISCONTINUE CLINICAL DEVELOPMENT OF ITS EXPERIMENTAL CLOSTRIDIUM DIFFICILE VACCINE
* SANOFI - SANOFI PASTEUR, VACCINES BUSINESS OF SANOFI RESPONSIBLE FOR PROGRAM, IS INFORMING INVESTIGATORS, REGULATORY AUTHORITIES & TRIAL ETHICS COMMITTEES
* SANOFI - INVESTIGATORS ARE NOTIFYING STUDY VOLUNTEERS OF DECISION TO STOP PROGRAM
* SANOFI - TO DISCONTINUE CLINICAL DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL CLOSTRIDIUM DIFFICILE VACCINE, TO FOCUS ON 6 VACCINE PROJECTS CURRENTLY IN DEVELOPMENT
* SANOFI - DATA FROM ALL VACCINATED VOLUNTEERS WILL CONTINUE TO BE ANALYZED FOR MORE INFORMATION & SHARED WITH SCIENTIFIC COMMUNITY Source text for Eikon: Further company coverage: