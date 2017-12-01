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BRIEF-Sanofi Ends Development Of Clostridium Difficile Vaccine
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#Market News
December 1, 2017 / 9:14 PM / in 2 hours

BRIEF-Sanofi Ends Development Of Clostridium Difficile Vaccine

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Sanofi Sa:

* SANOFI ENDS DEVELOPMENT OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE VACCINE

* SANOFI - IDMC FOR PHASE III CDIFFENSE CLINICAL TRIAL PROGRAM CONCLUDED THAT PROBABILITY THAT STUDY WILL MEET ITS PRIMARY OBJECTIVE IS LOW

* SANOFI - HAS DECIDED TO DISCONTINUE CLINICAL DEVELOPMENT OF ITS EXPERIMENTAL CLOSTRIDIUM DIFFICILE VACCINE

* SANOFI - SANOFI PASTEUR, VACCINES BUSINESS OF SANOFI RESPONSIBLE FOR PROGRAM, IS INFORMING INVESTIGATORS, REGULATORY AUTHORITIES & TRIAL ETHICS COMMITTEES

* SANOFI - INVESTIGATORS ARE NOTIFYING STUDY VOLUNTEERS OF DECISION TO STOP PROGRAM

* SANOFI - TO DISCONTINUE CLINICAL DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL CLOSTRIDIUM DIFFICILE VACCINE, TO FOCUS ON 6 VACCINE PROJECTS CURRENTLY IN DEVELOPMENT

* SANOFI - ‍DATA FROM ALL VACCINATED VOLUNTEERS WILL CONTINUE TO BE ANALYZED FOR MORE INFORMATION & SHARED WITH SCIENTIFIC COMMUNITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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