Healthcare
June 2, 2020 / 10:56 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sanofi Says European Commission Approves Sarclisa For Adults

1 Min Read

June 2 (Reuters) - Sanofi SA:

* EUROPEAN COMMISSION APPROVES SARCLISA® (ISATUXIMAB) FOR ADULTS WITH RELAPSED AND REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA

* SARCLISA IN COMBINATION WITH POM-DEX SIGNIFICANTLY REDUCED THE RISK OF PROGRESSION OR DEATH BY 40% VERSUS POM-DEX ALONE

* EC APPROVAL BASED ON DATA FROM FIRST RANDOMIZED PHASE 3 TRIAL (ICARIA-MM) TO REPORT RESULTS EVALUATING AN ANTI-CD38 MONOCLONAL ANTIBODY COMBINED WITH POMALIDOMIDE AND DEXAMETHASONE (POM-DEX) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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