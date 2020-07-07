Healthcare
July 7, 2020 / 2:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Santam Says Confident Of Interpretation Of Causation As Applied To COVID-19 Related Losses

1 Min Read

July 7 (Reuters) - Santam Ltd:

* SANTAM LTD - SANTAM IS AWARE OF A HIGH COURT JUDGMENT IN RELATION TO A CLAIM AGAINST ANOTHER INSURER

* SANTAM - SANTAM WILL BE DELIVERING AN OPPOSING AFFIDAVIT IN AN APPLICATION BROUGHT AGAINST CO IN WESTERN CAPE HIGH COURT BY AN INSURED HOTEL GROUP.

* SANTAM LTD - CURRENTLY STUDYING JUDGEMENT CLOSELY

* SANTAM - REMAIN “CONFIDENT” OF INTERPRETATION OF CAUSATION AS IT APPLIES TO COVID-19 RELATED BUSINESS INTERRUPTION LOSSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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