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BRIEF-Santander To Sell US Totalbank To BCI For 444 Mln Euros
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#Financials
December 1, 2017 / 9:58 AM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Santander To Sell US Totalbank To BCI For 444 Mln Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - BANCO SANTANDER SA:

* BANCO POPULAR, UNIT OF SANTANDER, REACHES DEAL TO SELL ENTIRE STAKE IT HOLDS IN ITS UNIT TOTALBANK FOR ABOUT 444 MILLION EUROS ($528 MILLION)

* BANCO POPULAR SAYS IT IS EXPECTED TO HAVE POSITIVE IMPACT OF 5 BASIS POINTS IN GRUPO SANTANDER‘S CET1 (FULLY-LOADED) CAPITAL RATIO

* BANCO POPULAR EXPECTS THE OPERATION TO BE CLOSED DURING SECOND SEMESTER OF 2018

* SAYS BUYER OF TOTALBANK IS BCI, OPERATION SUBJECT TO REGULATORY APPROVALS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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