BRIEF-Santander UK reports first half profit before tax of 1.06 bln stg

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July 28 (Reuters) - SANTANDER UK PLC:
* H1 ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX OF 1,122 MLN STG, UP 13 PCT YEAR-ON-YEAR
* H1 RETAIL BANKING CURRENT ACCOUNT BALANCES, UP 1.5 BLN STG, AND H1 COMMERCIAL BANKING DEPOSIT BALANCES, UP 0.9 BLN STG
* H1 NET LENDING TO UK COMPANIES OF £0.7BN IN 2017, DRIVEN BY DEMAND FROM MEDIUM AND LARGE CORPORATE CUSTOMERS
* H1 NIM OF 1.53% AND BANKING NIM OF 1.91%, UP 5BPS AND 12BPS, RESPECTIVELY, ON FY16
* SANTANDER UK PLC-EXPECT 2017 BANKING NIM TO BE SLIGHTLY HIGHER THAN IN 2016; EXPECT 2017 GROSS MORTGAGE LENDING GROWTH TO BE BROADLY IN LINE WITH MARKET
* SANTANDER UK PLC - EXPECT LENDING TO UK COMPANIES TO BE BROADLY CONSISTENT WITH OVERALL CORPORATE BORROWING GROWTH
* H1 CET1 CAPITAL RATIO OF 12.1%, UP 50BPS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)