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Healthcare

BRIEF-Santander's CEO Foresees Staff Reductions In Spain, Portugal, UK And Poland

By Reuters Staff

1 Min Read

Oct 27 (Reuters) - Chief Executive Officer Of Spain’s Santander, Jose Antonio Alvarez:

* SAYS EFFICIENCY PLAN IN EUROPE FORESEES STAFF REDUCTIONS IN SPAIN, PORTUGAL, UK AND POLAND

* SAYS BANK WILL TALK TO UNIONS ON STAFF REDUCTIONS IN SPAIN, WILL NOT GIVE A NUMBER UNTIL MEETINGS WITH UNIONS HAVE TAKEN PLACE

* SAYS FINANCIAL SECTOR IS TALKING TO GOVERNMENT ON HOW TO POTENTIALLY IMPROVE OR EXTEND SOME STATE-BACKED LOANS TO COMPANIES IN SPAIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Madrid Newsroom)

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