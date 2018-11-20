Switzerland Market Report
November 20, 2018 / 5:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Santhera Calls EGM And Proposes Ordinary Share Capital Increase

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Nov 20 (Reuters) - SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG :

* SANTHERA CALLS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND PROPOSES ORDINARY SHARE CAPITAL INCREASE TO RAISE APPROXIMATELY CHF 50 MILLION

* CAPITAL INCREASE TO BE EFFECTED BY WAY OF AN ACCELERATED BOOK BUILDING

* CAPITAL INCREASE TO FINANCE INITIAL PAYMENT OF USD 20 MILLION TO IDORSIA FOR RIGHTS TO VAMOROLONE

* CAPITAL INCREASE ALSO TO FINANCE DEVELOPMENT OF VAMOROLONE AND TO FUND ITS ONGOING ACTIVITIES

* WILL ISSUE 1,000,000 NEW REGISTERED SHARES TO IDORSIA FROM ITS EXISTING AUTHORIZED CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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