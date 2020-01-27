Market News
May 24, 2016 / 7:51 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Santhera FY Net Revenues Down At EUR 27.9 Million

1 Min Read

Jan 27 (Reuters) - SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG :

* SANTHERA REPORTS NET REVENUES 2019 AND HIGHLIGHTS PIPELINE PROGRESS

* NET REVENUES CHF 27.9 MILLION IN 2019

* 2019 GROSS INCOME OF CHF 49.3 MILLION FROM RAXONE OUT-LICENSING AGREEMENT

* IN 2019, SANTHERA REPORTED NET REVENUES OF CHF 27.9 MILLION (2018: CHF 31.7 MILLION)

* AS OF DECEMBER 31, 2019, FREELY AVAILABLE LIQUID FUNDS (CASH AND CASH EQUIVALENTS) AMOUNTED TO CHF 31.4 MILLION (AUGUST 31, 2019: CHF 43.7 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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