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September 4, 2018 / 9:50 AM / Updated 15 minutes ago

BRIEF-Santhera Hopes for Good News to Lift Shares, Pave Way For Capital Hike

1 Min Read

Sept 4 (Reuters) - Santhera Pharmaceuticals Holding AG :

* SAYS EXPECTS 50 MILLION SFR SALES OF RAXONE WITHIN 2-3 YEARS‍​

* SAYS 50 MILLION SFR RAXONE SALES FORECAST PERTAINS TO LHON INDICATION IN EUROPE

* SANTHERA CEO SAYSNEEDS SUPPORTING NEWS FLOW, IMPROVED SHARE PRICE BEFORE SEEKING TO RAISE CAPITAL

* SANTHERA CEO SAYS CLEAR THAT MORE RESOURCES NEEDED TO ACHIEVE AMBITIOUS GOALS

* SANTHERA CFO SAYS HAD TO POSTPONE CAPITAL INCREASE EARLIER THIS YEAR WHEN EUROPEAN REGULATORS DECLINED TO RECOMMEND MAIN MEDICINE FOR DMD

* SANTHERA CFO SAYS DOESN’T WANT TO INCREASE DEBT, NO PLANS FOR ADDITIONAL CONVERTIBLE BONDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Miller)

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