Healthcare
March 24, 2020 / 6:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Santhera Pharmaceuticals FY Net Result At CHF -19.0 Mln

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March 24 (Reuters) - SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG :

* FY NET REVENUES FROM PRODUCT SALES OF CHF 27.9 MILLION, SLIGHTLY ABOVE GUIDANCE

* FY OPERATING RESULT OF CHF -10.4 MILLION (2018: CHF -51.4 MILLION) AND NET RESULT OF CHF -19.0 MILLION (2018: CHF -54.2 MILLION)

* WILL PROPOSE INCREASE OF AUTHORIZED CAPITAL FROM CHF 3,000,000 TO CHF 5,500,000 AND AN INCREASE OF CONDITIONAL CAPITAL FROM CHF 2,500,000 TO CHF 4,800,000

* CONTINUES TO EXPECT OPINION FROM COMMITTEE FOR MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE ON ITS MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION FOR PULDYSA BY MID-2020

* NO POSSIBILITY TO ATTEND AGM IN PERSON Source text - bit.ly/3dokEF1 Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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