Switzerland Market Report
April 29, 2019 / 5:05 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Santhera Pharmaceuticals FY Net Result At CHF -54.2 Mln

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April 29 (Reuters) - SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG :

* FY 38% INCREASE IN NET REVENUES YEAR-ON-YEAR TO CHF 31.7 MILLION (2017: CHF 22.9 MILLION)

* FY NET RESULT AMOUNTED TO CHF -54.2 MILLION (2017: CHF -51.5 MILLION)

* IN Q1 GREW SALES OF RAXONE FOR LHON BY 19% YEAR-ON-YEAR, REACHING CHF 9.2 MILLION (Q1-2018: CHF 7.7 MILLION)

* EXPECTS CONTINUED STRONG GROWTH AND PROJECTS NET SALES OF RAXONE IN CURRENTLY APPROVED INDICATION LHON TO REACH CHF 35-37 MILLION IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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