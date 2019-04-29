BRIEF-Santhera Pharmaceuticals FY Net Result At CHF -54.2 Mln

April 29 (Reuters) - SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG :
* FY 38% INCREASE IN NET REVENUES YEAR-ON-YEAR TO CHF 31.7 MILLION (2017: CHF 22.9 MILLION)
* FY NET RESULT AMOUNTED TO CHF -54.2 MILLION (2017: CHF -51.5 MILLION)
* IN Q1 GREW SALES OF RAXONE FOR LHON BY 19% YEAR-ON-YEAR, REACHING CHF 9.2 MILLION (Q1-2018: CHF 7.7 MILLION)
* EXPECTS CONTINUED STRONG GROWTH AND PROJECTS NET SALES OF RAXONE IN CURRENTLY APPROVED INDICATION LHON TO REACH CHF 35-37 MILLION IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)