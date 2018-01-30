BRIEF-SAP To Acquire Callidus Software Inc For $36/Share

Jan 30 (Reuters) - Sap Se:
* PER SHARE PRICE REPRESENTS AN ENTERPRISE VALUE OF APPROXIMATELY $2.4 BILLION
* SAP TO ACQUIRE CALLIDUS SOFTWARE INC., WILL OFFER COMPREHENSIVE “FRONT OFFICE” SUITE
* SAP AMERICA, INC. HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE CALLIDUSCLOUD
* CALLIDUSCLOUD BOARD OF DIRECTORS HAS UNANIMOUSLY APPROVED TRANSACTION
* SAP - DEAL EXPECTED TO BE NEUTRAL TO SAP‘S NON-IFRS EARNINGS PER SHARE FOR FISCAL 2018; ACCRETIVE TO SAP‘S NON-IFRS EARNINGS PER SHARE FOR FISCAL 2019
* PER SHARE PURCHASE PRICE OF $36.00 Source text for Eikon: Further company coverage: