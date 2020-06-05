Healthcare
June 5, 2020 / 6:46 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sapmer FY Group Net Result Turns To Loss Of EUR 4.6 Million

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Sapmer SA:

* IMPACT OF CRISIS ON GROUP CURRENTLY ESTIMATED AT LOSS OF TURNOVER OF AROUND €8 MILLION

* FY EQUITY STOOD AT € 77.9 MILLION EXCLUDING IFRS 16, NET FINANCIAL DEBT AT € 53.9 MILLION

* FY NET LOSS GROUP SHARE EXCLUDING IFRS 16 AT EUR 4.6 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 12.2 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING LOSS EXCLUDING IFRS 16 AT EUR 1.3 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 16.0 MILLION YEAR AGO

* VISIBILITY AS TO MARKET'S RETURN TO NORMAL REMAINS LOW-CEO Source text: bit.ly/2BDMBKJ Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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