BRIEF-Saracen Mineral Holdings Says Group Production Of Between 150,000 & 155,000 Ounces Estimated For March Quarter

March 27 (Reuters) - Saracen Mineral Holdings Ltd:
* RECORD GROUP PRODUCTION OF BETWEEN 150,000 AND 155,000 OUNCES ESTIMATED FOR MARCH QUARTER 2020
* PRODUCTION IN SIX MONTHS TO DECEMBER 31 WAS 216,452 OUNCES
* NOT WITHDRAWING FY2020 GUIDANCE (+500,000OZ) BUT WILL CONTINUALLY REVIEW THIS
* NO CERTAINTY THAT OPERATIONS WILL NOT BE IMPACTED IN JUNE QUARTER BY COVID-19 MEASURES
* COMMISSIONING OF CAROSUE DAM MILL TO 3.2MTPA LIKELY TO BE DELAYED UNTIL MARCH QUARTER 2021
* DISCRETIONARY EXPENDITURE DEFERRED, INCLUDING GREENFIELDS EXPLORATION Source text for Eikon: Further company coverage: