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May 3, 2018 / 8:25 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Sarepta Therapeutics Announces Partnership With Myonexus Therapeutics

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Sarepta Therapeutics Inc:

* SAREPTA THERAPEUTICS ANNOUNCES PARTNERSHIP WITH MYONEXUS THERAPEUTICS FOR THE ADVANCEMENT OF MULTIPLE GENE THERAPY PROGRAMS AIMED AT TREATING DISTINCT FORMS OF LIMB-GIRDLE MUSCULAR DYSTROPHIES

* SAREPTA THERAPEUTICS INC - SAREPTA IS GRANTED EXCLUSIVE OPTION TO ACQUIRE MYONEXUS

* SAREPTA THERAPEUTICS INC - A PHASE 1/2A STUDY OF MYO-101 IS SCHEDULED TO BEGIN IN MID-2018

* SAREPTA THERAPEUTICS INC - COMPANIES PLAN TO REPORT ON 60-DAY BIOPSY DATA IN LATE-2018 OR EARLY 2019

* SAREPTA - WILL MAKE UPFRONT PAYMENT OF $60 MILLION, ADDITIONAL MILESTONE PAYMENTS TO PURCHASE AN EXCLUSIVE OPTION TO ACQUIRE MYONEXUS

* SAREPTA - IF ALL DEVELOPMENT-RELATED MILESTONE PAYMENTS ARE MET, CO TO MAKE PAYMENTS OF UP TO $45 MILLION OVER AN ABOUT TWO-YEAR EVALUATION PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

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