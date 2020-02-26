Healthcare
February 26, 2020 / 10:42 PM / Updated 27 minutes ago

BRIEF-Sarepta Therapeutics Posts Non-GAAP Loss Per Share Of $1.57

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Sarepta Therapeutics Inc:

* SAREPTA THERAPEUTICS ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND RECENT CORPORATE DEVELOPMENTS

* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $1.57

* Q4 REVENUE $100.1 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $98.9 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-1.86 — REFINITIV IBES DATA

* HAD APPROXIMATELY $1.1 BILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS AS OF DECEMBER 31, 2019

* SAREPTA THERAPEUTICS- QTRLY NET LOSS PER SHARE - BASIC AND DILUTED $3.16 Source text for Eikon: Further company coverage:

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