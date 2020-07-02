Healthcare
July 2, 2020 / 11:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sarepta Therapeutics Signs Agreement With Hansa Biopharma For Imlifidase

1 Min Read

July 2 (Reuters) - Sarepta Therapeutics Inc:

* SAREPTA THERAPEUTICS SIGNS AGREEMENT WITH HANSA BIOPHARMA FOR IMLIFIDASE

* SAREPTA THERAPEUTICS INC - SAREPTA OBTAINS AN EXCLUSIVE, WORLDWIDE LICENSE TO DEVELOP AND PROMOTE IMLIFIDASE

* SAREPTA THERAPEUTICS INC - HANSA WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT OF $10 MILLION

* SAREPTA THERAPEUTICS INC - HANSA IS ELIGIBLE FOR ADDITIONAL DEVELOPMENT, REGULATORY AND SALES MILESTONE PAYMENTS POTENTIALLY TOTALING UP TO $397.5 MILLION

* SAREPTA THERAPEUTICS INC - HANSA WILL BOOK ALL SALES OF IMLIFIDASE AND WILL EARN TIERED ROYALTIES UP TO MID-TEENS Source text for Eikon: Further company coverage:

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