BRIEF-Sartorius Stedim Biotech 9-month EBITDA up at ‍​216.2 million euros

Oct 25 (Reuters) - SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA:
* 9 MONTHS SALES REVENUE EUR 806.5 MILLION VERSUS EUR 785.1 MILLION YEAR AGO
* 9 MONTHS EBITDA EUR 216.2 MILLION VERSUS EUR 214.1 MILLION YEAR AGO
* 9 MONTHS NET PROFIT EUR 132.1 MILLION VERSUS EUR 131.3 MILLION YEAR AGO
* FULL-YEAR 2017 GUIDANCE ADJUSTED, MID-TERM OUTLOOK CONFIRMED
* FOR 2017 NOW EXPECTS THAT SALES REVENUE GROWTH WILL REACH APPROX. 4% IN CONSTANT CURRENCIES
* FOR 2017 UNDERLYING EBITDA MARGIN WILL BE APPROX. AT PRIOR-YEAR LEVEL OF 27.5%
* FOR 2017 CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE AT UPPER END OF BANDWIDTH OF AROUND 10% TO 13% OF SALES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)