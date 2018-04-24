BRIEF-Sartorius Stedim Biotech Net Profit Up at 47.1 Million Euros

April 24 (Reuters) - SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA:
* IN Q1 INCREASED ITS SALES REVENUE IN CONSTANT CURRENCIES BY 9.8% (REPORTED 4.6%) TO 281.1 MILLION EUROS.
* Q1 UNDERLYING EBITDA INCREASED 3.0%, AND REACHED 74.0 MILLION EUROS
* Q1 ORDER INTAKE INCREASED BY 9.0% IN CONSTANT CURRENCIES (REPORTED 3.9 PERCENT)
* EQUITY RATIO ET END OF PERIOD 62.8% (DEC. 31, 2017: 62.6%)
* Q1 EBITDA EUR 74.0 MILLION VERSUS EUR 71.9 MILLION YEAR AGO
* Q1 NET PROFIT EUR 47.1 MILLION VERSUS EUR 44.0 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)