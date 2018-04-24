FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
April 24, 2018 / 5:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sartorius Stedim Biotech Net Profit Up at 47.1 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA:

* CONFIRMS 2018 TARGETS

* IN Q1 INCREASED ITS SALES REVENUE IN CONSTANT CURRENCIES BY 9.8% (REPORTED 4.6%) TO 281.1 MILLION EUROS.

* Q1 UNDERLYING EBITDA INCREASED 3.0%, AND REACHED 74.0 MILLION EUROS

* Q1 CAPEX RATIO OF 2018 WAS 9.2%

* Q1 ORDER INTAKE INCREASED BY 9.0% IN CONSTANT CURRENCIES (REPORTED 3.9 PERCENT)

* EQUITY RATIO ET END OF PERIOD 62.8% (DEC. 31, 2017: 62.6%)

* Q1 EBITDA EUR 74.0 MILLION VERSUS EUR 71.9 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET PROFIT EUR 47.1 MILLION VERSUS EUR 44.0 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.