FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Publishing
February 16, 2018 / 10:16 AM / in a day

BRIEF-SA'S ‍Competition Commission Fines Caxton,Independent Media For Cartel Conduct

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - ‍Competition Commission Of South Africa​

* ‍COMPETITION COMMISSION OF SOUTH AFRICA​ - ‍MEDIA COMPANIES FINED MILLIONS FOR CARTEL CONDUCT​

* SA‘S COMPETITION COMMISSION - INDEPENDENT MEDIA​ AND CAXTON ‍ADMITTED TO PARTICIPATING IN PRICE FIXING AND FIXING OF TRADING CONDITIONS

* COMPETITION COMMISSION OF SOUTH AFRICA - ‍CAXTON HAS AGREED TO A PENALTY OF R5.8 MILLION​

* COMPETITION COMMISSION OF SOUTH AFRICA- ‍INDEPENDENT HAS AGREED TO PAY AN ADMINISTRATIVE PENALTY AMOUNTING TO R2.2 MILLION Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.