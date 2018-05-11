FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 11, 2018 / 12:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-SA's Competition Tribunal Approves Merger Between Bayer And Monsanto With Conditions

Reuters Staff

2 Min Read

May 11 (Reuters) - S.AFRICA’S COMPETITION TRIBUNAL -

* COMPETITION TRIBUNAL APPROVED MERGER BETWEEN BAYER AND MONSANTO COMPANY SUBJECT TO CONDITIONS

* CONDITIONS FOR BAYER-MONSANTO DEAL REQUIRE MERGED ENTITY TO DIVEST, SELL ENTIRE GLOBAL LIBERTY LINK TRAIT TECHNOLOGY

* CONDITIONS FOR BAYER-MONSANTO DEAL ADDRESS COMPETITION CONCERNS FOR SUPPLY OF GM COTTON SEEDS AS IT IS MERGER TO MONOPOLY IN SA

* S.A’S COMPETITION TRIBUNAL-CONDITIONS FOR BAYER-MONSANTO DEAL REQUIRE MERGED ENTITY TO DIVEST, SELL BAYER’S LIBERTY BRANDED AGRO-CHEMICALS BUSINESS, SA COTTON SEED BUSINESS

* SA’S COMPETITION TRIBUNAL- IN TERMS OF BAYER-MONSANTO DEAL TRUSTEE WILL BE APPOINTED TO OVERSEE DIVESTITURE WHICH WILL BE TO INDEPENDENT THIRD PARTY

* SA’S COMPETITION TRIBUNAL- DIVESTITURE OF BAYER’S COTTON BUSINESS WILL INCLUDE DISTRIBUTION RIGHTS, OTHER IP RIGHTS OWNED OR LICENSED TO BAYER IN SA

* SA’S COMPETITION TRIBUNAL- POTENTIAL BUYER OF DIVESTED BUSINESSES SHALL BE REQUIRED TO COMMERCIALISE DIVESTED PRODUCTS IN SOUTH AFRICA Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.